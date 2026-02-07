Saran dari Hensa untuk Prabowo jika Gibran Berambisi jadi Capres 2034

jpnn.com - JAKARTA - Hingga saat ini belum tampak figur yang sepadan untuk menjadi penantang Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.

Demikian dikatakan analis komunikasi politik Hendri Satrio.

Menurutnya, penerimaan publik terhadap Presiden Prabowo masih relatif baik.

Sementara, poros oposisi juga belum menunjukkan tanda-tanda mengajukan tokoh kuat.

"Prabowo hingga saat ini masih diterima dengan baik. Program-program seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) masih disukai oleh masyarakat," kata Hensa sapaan akrabnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (6/2).

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu memaparkan dua alasan yang menurutnya memperkuat penilaian tersebut.

Pertama, ia melihat respons masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo sejauh ini masih relatif baik, terutama terhadap program-program yang dirasakan langsung.

Kedua, Hensa menilai belum ada figur alternatif yang secara konsisten muncul dengan daya saing kuat untuk mengimbangi Prabowo menuju Pilpres 2029.