jpnn.com - Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais memberikan saran untuk Gibran Rakabuming Raka yang baru berhenti dari posisi Wakil Presiden RI.

Saran ini disampaikan Amien Rais bila Gibran bin Joko Widodo (Jokowi) ingin maju bertarung memperebutkan kursi presiden atau kursi wakil presiden pada Pilpres 2029.

"Perhatikan masukan saya. Ini untuk Gibran. Segera saja ikuti program kejar paket C yang memberikan pelajaran setara SMA/MA/SMK yang diakui resmi oleh negara," kata Amien melalui unggahan video pada akun Amien Rais Official di YouTube, dilihat Kamis (19/11/2026).

Dia menjelaskan bahwa durasi pendidikan paket C itu tiga tahun, tetapi ada pula yang lebih singkat, yakni sekitar satu tahun lebih. Namun, dilakukan secara intensif.

"Kalau paket C yang tiga tahun, tentu keburu Pemilu 2029 sudah selesai," lanjutnya.

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Menurut mantan ketua MPR RI itu, Gibran harus membuang jauh rasa malu karena dengan mengambil paket C, berarti pengakuan jujur bahwa Gibran memang tidak pernah punya ijazah SMA atau sederajat, seperti yang diputuskan oleh MK dan MA.

Dalam video berdurasi 5 menit 41 detik itu,, Amien menilai dari delapan partai politik di DPR RI, tidak ada satu pun yang bersedia mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden atau calon wakil presiden mereka pada 2029. "Tidak mungkin," ucapnya.