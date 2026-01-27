Sarapan Sehat Bergizi Lengkap dengan Energen, Serunya di Setiap Suap

jpnn.com, JAKARTA - Energen menghadirkan inovasi terbaru, yaitu sarapan bergizi lengkap dan seru melalui Energen topping Beng Beng Balls dan Energen topping Roma Malkist.

Inovasi terbaru itu sebagai pilihan sarapan yang mudah disiapkan, bergizi, sekaligus menyenangkan untuk mendukung kesiapan belajar anak setiap pagi.

Energen topping Beng Beng Balls dan Energen topping Roma Malkist yang hadir sejak April 2025 ini menciptakan cara baru menikmati sarapan Energen di pagi hari yang lebih seru tanpa menghilangkan nilai gizi.

Perpaduan rasa creamy-nya Energen Vanila dengan renyahnya bola-bola coklat Beng-Beng Balls serta Energen Vanilla dengan gurih dan kriuknya Roma Malkist memberikan sensasi berbeda di setiap suapan.

Kombinasi ini membuat momen sarapan terasa lebih menarik bagi anak-anak yang kerap cepat bosan dengan menu pagi yang itu-itu saja.

Sebagai minuman sereal yang telah lama dipercaya oleh keluarga Indonesia, Energen dikenal sebagai pilihan sarapan sehat bernutrisi lengkap yang mudah disiapkan dan mudah dijumpai di berbagai e-commerce maupun toko terdekat.

Energen mengandung karbohidrat, serat, susu, dan protein, serta diperkaya dengan berbagai vitamin dan mineral penting seperti Vitamin A, B kompleks, C, D, dan E, asam folat, serta kalsium, yang berperan dalam mendukung daya tahan tubuh, fungsi otak, dan proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

“Melalui inovasi Energen dengan topping Beng-Beng Balls dan Energen topping Roma Malkist, kami ingin menghadirkan pengalaman sarapan yang tidak hanya bergizi lengkap, tetapi juga lebih seru dan disukai anak-anak,” ujar Marketing Director Coffee & Health Food PT Mayora Indah Tbk Haruman Rustandi.