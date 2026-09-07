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Sarga.co Perluas Gaung Pacuan Kuda Indonesia Lewat Indonesia’s Horse Racing

Sarga.co Perluas Gaung Pacuan Kuda Indonesia Lewat Indonesia’s Horse Racing
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Olahraga pacuan kuda di Indonesia kini tidak lagi sekadar dipandang sebagai kompetisi kecepatan di lintasan, melainkan mulai dikembangkan menjadi motor penggerak baru di sektor pariwisata (sport tourism) dan ekonomi kreatif. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Olahraga pacuan kuda di Indonesia kini tidak lagi sekadar dipandang sebagai kompetisi kecepatan di lintasan. Namun, kini mulai dikembangkan menjadi motor penggerak baru di sektor pariwisata (sport tourism) dan ekonomi kreatif.

Peluang besar tersebut ditangkap oleh Sarga.co yang terus memperluas jangkauan platform Indonesia’s Horse Racing (IHR).

Lewat platform ini, Sarga.co merancang sebuah ajang yang menyatukan kompetisi berkuda profesional dengan promosi kekayaan daerah serta hiburan premium bagi masyarakat.

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Sarga.co, yang didirikan pada 2023, bertindak sebagai promotor pacuan kuda profesional pertama dan satu-satunya di Indonesia melalui kepemilikan IP IHR.

Sebagai perusahaan ekosistem premium 360° di bidang olahraga dan hiburan, Sarga.co memegang kendali penuh atas pengembangan acara dari hulu ke hilir.

Pengembangan yang dilakukan mencakup manajemen kekayaan intelektual, hak siar media, pengelolaan venue, hingga pembuatan konsep acara langsung yang menarik minat wisatawan.

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Integrasi ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi daerah-daerah yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan kompetisi.

Jika pada 2025 IHR menggelar sembilan event dengan tema The Race of Rising Stars, tahun ini Sarga.co membawa visi yang lebih jauh melalui tema Race to the World Stage.

Olahraga pacuan kuda di Indonesia kini tidak lagi sekadar dipandang sebagai kompetisi kecepatan di lintasan.

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