Sari Yuliati DPR Berkomitmen Perjuangkan Program P3TGAI untuk Petani di Pulau Lombok

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur irigasi di Pulau Lombok sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Hal itu disampaikan Sari Yuliati dalam kegiatan serah terima program P3TGAI 2026 di Hotel Prime Plaza Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (12/10/2026).

Dalam kesempatan ini, hadir juga Plt. Kepala Balai BBWS NT I Antonius Suryono, Kepala Bidang OP Lukman Nurzaman, Kepala Satker OP Bagus Adi Rahmadi, PPK OP SDA II Ifan Azwar Nasution, Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Provinsi NTB Lalu Satria Darmawangsa, Perwakilan Kepala Desa penerima program P3TGAI, dan perwakilan kelompok P3A.

Dia menilai pembangunan irigasi harus menjadi perhatian serius karena ketersediaan air merupakan salah satu faktor utama keberhasilan sektor pertanian.

Legislator dapil Nusa Tenggara Barat II itu mengapresiasi terlaksananya pembangunan jaringan irigasi melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI).

Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari selesainya pembangunan fisik, tetapi harus diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Alhamdulillah, saya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pembangunan jaringan irigasi melalui program P3TGAI. Keberhasilan pembangunan ini tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan fisik, tetapi sejauh mana infrastruktur tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sari Yuliati saat serah terima program P3TGAI di kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dia juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan. Infrastruktur yang dibangun dengan anggaran negara, harus dijaga agar manfaatnya tidak berhenti dalam jangka pendek.