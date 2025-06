Sarihusada Raih Penghargaan di Ajang Peduli Gizi 2025

jpnn.com, JAKARTA - Sarihusada mendapatkan penghargaan Inovasi Produk Pangan dan Gizi untuk produk SGM Eksplor 1+, SGM Eksplor 3+ dan program Generasi Maju Bebas Stunting (GMBS) di ajang Peduli Gizi 2025.

Selain itu penghargaan dengan kategori innovative leader untuk Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi dalam ajang penghargaan 28th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) 2025, yang digelar oleh Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan (PERGIZI PANGAN) Indonesia dan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI).

“Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan kepada industri pangan yang berhasil mengembangkan inovasi produk dan program mendukung upaya pemerintah untuk perbaikan mutu pangan dan gizi masyarakat termasuk terhadap kepemimpinan yang inovatif dan berdampak," ujar Prof. Hardinsyah, Chair of the Committee Professor from IPB University & President of International College of Nutrition.

Arif Mujahidin, Corporate Communications Director Danonesia menuturkan Sarihusada memiliki misi membawa kesehatan ke sebanyak mungkin orang, yang dituangkan lewat produk dan program yang turut berkontribusi mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia.

“Sebagai perusahaan produk gizi, misi membawa kesehatan ke sebanyak mungkin orang kami realisasikan dengan menghadirkan inovasi dalam produk SGM 1+ dan 3+ dengan gizi yang lebih lengkap serta mampu dukung tumbuh kembang anak yang lengkap pula. Selain produk, kami juga menginisiasi program Generasi Maju Bebas Stunting, program skrining gizi dan edukasi nutrisi untuk mendeteksi risiko stunting sejak dini," tutur dia.

Untuk mencegah dan mencegah permasalahan anemia dan kekurangan zat besi di Indonesia, Sarihusada menyadari masyarakat membutuhkan akses untuk pangan yang tepat, seperti produk bergizi untuk mencukupi kebutuhan zat besi harian anak.

“Kami berterima kasih dan bangga atas apresiasi yang diberikan. Penghargaan ini akan kami jadikan inspirasi juga motivasi untuk terus berinovasi menghasilkan produk terbaik serta program yang membawa dampak baik dan mampu menjawab tantangan dan masalah kesehatan di Indonesia," seru Arif.(chi/jpnn)