Sarihusada Raih Peringkat Pertama Kinerja Terbaik Penerapan Industri Hijau pada AIGIS 2025

Sarihusada Raih Peringkat Pertama Kinerja Terbaik Penerapan Industri Hijau pada AIGIS 2025

Sarihusada Raih Peringkat Pertama Kinerja Terbaik Penerapan Industri Hijau pada AIGIS 2025
PT Sarihusada Generasi Mahardhika (SGM)-Pabrik Prambanan berhasil meraih Penghargaan Industri Hijau sebagai Peringkat Pertama dalam kategori Kinerja Terbaik Penerapan Industri Hijau. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Sarihusada Generasi Mahardhika (SGM) – Pabrik Prambanan berhasil meraih Penghargaan Industri Hijau sebagai Peringkat Pertama dalam kategori Kinerja Terbaik Penerapan Industri Hijau.

Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen perusahaan dalam menjalankan operasional yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian RIperiode 2024–2029, Agus Gumiwang Kartasasmita, pada ajang Annual Indonesia Green Industry Summit(AIGIS) 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), 20–22 Agustus 2025.

Sebagai forumtingkat nasional, AIGIS berkomitmen untuk mempercepat upaya pengurangan emisi di sektor industri, mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan, dan memperkuat ekosistem bisnis hijau.

Hal ini dilakukanmelalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, mitra strategis, serta organisasi non-pemerintah, dengan tujuan menciptakan industri yang lebih kompetitif sekaligus berkelanjutan.

Dalam sambutannya di AIGIS 2025, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pentingnya ekonomi sirkular dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan target net zero emission 2050.

“Ekonomi sirkular menjadi pilar penting dalam mewujudkan transformasi industri hijau," ujarnya.

Ia mengatakan banyak perusahaan indusri di Indonesia yang sudah mempraktikkannya, seperti mengolah sampah plastik menjadi kemasan baru, melebur kembali scrap metal menjadi baja berkualitas, serta memanfaatkan sekam padi untuk biomassa sebagai energi alternatif.

PT SGM-Pabrik Prambanan berhasil meraih Penghargaan Industri Hijau sebagai Peringkat Pertama dalam kategori Kinerja Terbaik Penerapan Industri Hijau.

