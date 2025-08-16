Saring Lebih dari 9.000 Peserta, Ini Deretan Juara Kontes Layanan Honda Nasional 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) telah mengumumkan para pemenang Kontes Layanan Honda Nasional (KLHN) 2025, yang berlangsung dari 11 hingga 14 Agustus 2025.

Kontes tahunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di jaringan penjualan dan purnajual sepeda motor Honda.

Mengusung tema “Lebih Dekat, Lebih Hangat,” KLHN 2025 menekankan pentingnya membangun koneksi yang lebih personal dan empatik dengan konsumen.

General Manager Honda Customer Care Center (HC3) AHM, Antok Yuniarso menyatakan KLHN bagian dari investasi berkelanjutan perusahaan terhadap kualitas sumber daya manusia.

“Pelayanan yang tulus dan hangat bukan hanya membangun kepuasan, tetapi juga menciptakan kepercayaan dan loyalitas jangka panjang dari konsumen,” kata Antok di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Tahun ini, KLHN diikuti 9.192 peserta dari seluruh Indonesia, dengan 200 finalis terpilih setelah proses seleksi ketat di tingkat regional.

Proses penjurian pun dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, dengan melibatkan para pakar dan praktisi layanan.

Para juri eksper memastikan standar yang dihasilkan para peserta mencerminkan kualitas layanan terbaik.