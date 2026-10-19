Sarjana Angkatan Pertama GrabScholar Siap Melangkah ke Jenjang Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Malam Apresiasi Kelulusan GrabScholar di Jakarta beberapa waktu lalu terasa berbeda. Ada haru dan bangga yang membuncah di ruang acara.

Setelah empat tahun menempuh pendidikan, 11 mahasiswa angkatan pertama GrabScholar jalur perguruan tinggi resmi menyandang gelar sarjana.

Mereka bukan sekadar lulus. Seluruhnya menyelesaikan studi tepat waktu dalam empat tahun, bahkan mayoritas meraih predikat cum laude dari perguruan tinggi negeri terkemuka seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah MUG, hingga Universitas Sriwijaya.

Pencapaian itu menjadi bukti nyata perjuangan anak-anak dari keluarga Mitra Pengemudi dan Mitra GrabMerchant yang tersebar dari delapan kota di Indonesia.

Salah satunya adalah Dyandra Nadine Zahira. Putri dari seorang pengemudi GrabCar ini baru saja mengantongi gelar Sarjana Sistem Informasi dari Universitas Indonesia.

Bagi Nadine, beasiswa yang didanai melalui dana GrabForGood dan disalurkan via BenihBaik.com ini bukan sekadar bantuan finansial untuk biaya kuliah, akomodasi, hingga laptop, melainkan penentu arah masa depannya.

"GrabScholar memberi ruang buat aku fokus belajar tanpa membebani orang tua. Aku makin termotivasi untuk mempertahankan beasiswa sampai akhir dan lulus tepat waktu," tutur Nadine.

"Apalagi, aku juga dapat kesempatan magang di Grab lewat Grab Internship Program. Itu privilege banget buat aku."