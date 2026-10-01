Sarmuji Dilantik Jadi Menteri Perindustrian Gantikan Agus Gumiwang Kartasasmita
jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri perindustrian di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10).
Sarmudji dipercaya menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Pelantikan Sarmuji itu menjadi bagian dari perubahan susunan Kabinet Merah Putih.
Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104B 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024-2029.
Presiden Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Sarmuji.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya. Sarmuji menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo. (dit/jpnn)
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Presiden Prabowo Subianto melantik Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
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