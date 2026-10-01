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Sarmuji Dilantik Jadi Menteri Perindustrian Gantikan Agus Gumiwang Kartasasmita

Sarmuji Dilantik Jadi Menteri Perindustrian Gantikan Agus Gumiwang Kartasasmita
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Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri perindustrian di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10). 

Sarmudji dipercaya menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Pelantikan Sarmuji itu menjadi bagian dari perubahan susunan Kabinet Merah Putih. 

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Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104B 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024-2029.

Presiden Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Sarmuji.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

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“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya. Sarmuji menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo. (dit/jpnn)

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Presiden Prabowo Subianto melantik Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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