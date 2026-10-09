Sarung Asaatid Unjuk Gigi di INACRAFT 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Bama Prima Textile, produsen Sarung Asaatid ikut serta meramaikan ajang INACRFT 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta Pusat.

Berbeda dari pameran sebelumnya, Sarung Asaatid kini membawa nuansa baru setelah proses penyegaran jenama (rebranding) logo baru dan slogan 'Kemewahan Sejati'.

Marketing Manager PT Bama Prima Textile Herman Kurniawan mengatakan ini merupakan kali keempat ikut di acara INACRAFT.

"Tahun ini merupakan panggung internasional pertama kami setelah rebranding logo baru dan slogan ‘Kemewahan Sejati'," ujar Herman Kurniawan kepada awak media.

Diproduksi langsung di Pekalongan, pusat tekstil yang juga melahirkan merek-merek legendaris seperti Sarung Gadjah Duduk dan Sarung Mangga, sarung itu ternyata telah lama malang melintang di dunia tekstil.

Berdiri lebih dari satu dekade, jenama lokal tersebut juga sudah diekspor di beberapa negara, seperti Malaysia, Somalia, Ethiopia, Yaman, Dubai, dan Oman.

Adapun Sarung Asaatid dikenal memadukan bahan baku terbaik dan teknik pembuatan motif tingkat tinggi, yakni discharge, songket, dan dobby, sehingga menghasilkan sarung tenun berkualitas premium yang mewah.

"Di event ini, kami mengajak para pengunjung melihat langsung kemewahan sarung kualitas ekspor namun harga bersahabat mulai dari 100 ribu hingga koleksi super premium kami yang hanya 400 ribuan saja," ucap Herman.