Sarwendah Akui Kesulitan Atur Waktu Keluarga di Tengah Jadwal Padat Anak-Anak

Sarwendah. Foto: Instagram/sarwendah29

jpnn.com - Selebritas Sarwendah mengungkapkan tantangan baru yang dihadapinya seiring dengan semakin padatnya jadwal kegiatan anak-anaknya.

Dia mengaku kesulitan dalam menemukan waktu yang pas untuk melakukan quality time bersama ketiga buah hatinya, Betrand Peto Putra Onsu, Thalia Putri Onsu, dan Thania Putri Onsu.

Meski demikian, Sarwendah menyatakan rasa bangga dan senang melihat anak-anaknya aktif dan bersemangat dalam menjalani berbagai kegiatan.

Menurut Sarwendah, perkembangan tersebut bagian dari tumbuh kembang mereka.

Sarwendah merasa senang melihat anak-anaknya memiliki hobi dan menjalankan hobinya tersebut dengan penuh suka cita.

Baginya, kebahagiaan anak-anak dalam beraktivitas menjadi prioritas, selama hal tersebut positif.

Namun, di tengah kesibukan masing-masing, tantangan terbesar bagi Sarwendah yakni menemukan momen untuk berkumpul dan menghabiskan waktu berkualitas bersama.

Ibu tiga anak itu mengaku berusaha keras untuk selalu menyisihkan waktu, agar tetap bisa menghabiskan waktu bersama.

Sarwendah mengaku kesulitan mengatur waktu berkumpul keluarga di tengah padatnya jadwal anak-anak.

