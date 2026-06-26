Sarwendah Disebut Berbesar Hati, Pihak Ruben Onsu Singgung Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus pengusaha Ruben Onsu bertemu dengan kedua putrinya, Thalia dan Thania Putri Onsu, di Bandara Soekarno-Hatta, baru-baru ini.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menyoroti pertemuan tersebut yang disebut-sebut sebagai bentuk kebesaran hati Sarwendah.

Menurut Minola, mempertemukan anak dengan ayah kandungnya bukanlah bentuk kebesaran hati, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi.

"Tidak ada kebesaran hati, itu kewajiban. Karena kalau kebesaran hati, artinya given, 'Saya besar hati ingin mempertemukan'. Enggak begitu. Itu kewajiban dia untuk membuat anaknya bisa bertemu dengan ayahnya," ujar Minola Sebayang melalui Zoom, Kamis (25/6).

Dia mengatakan, pertemuan yang terjadi sebelum Ruben Onsu berangkat umrah itu tetap disyukuri oleh kliennya.

Meski demikian, Minola menegaskan bahwa mempertemukan anak-anak dengan ayah kandungnya merupakan kewajiban, bukan sesuatu yang patut dianggap sebagai bentuk kemurahan hati.

Dia juga menilai pertemuan singkat di bandara jauh dari kondisi ideal dan belum memenuhi kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak.

"Tapi bukan bentuk pertemuan yang seperti itu. Dan janganlah mengatakan itu sebagai kebesaran hati. Itu namanya enggak betul. Itu bukan kebesaran hati," tuturnya.