menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Sarwendah Gugat Ruben Onsu Atas Dugaan Wanprestasi

Sarwendah Gugat Ruben Onsu Atas Dugaan Wanprestasi

Sarwendah Gugat Ruben Onsu Atas Dugaan Wanprestasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sarwendah dan tim kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (22/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Persoalan antara Sarwendah dan Ruben Onsu kini memasuki babak baru.

Pasalnya, Sarwendah resmi mendaftarkan gugatan perdata atas dugaan wanprestasi terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), gugatan perdata itu telah resmi teregistrasi dengan nomor perkara 1198/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL.

Baca Juga:

Adapun kabar gugatan perdata tersebut dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki.

"Benar (gugatan dari Sarwendah terhadap Ruben Onsu terkait dugaan wanprestasi), gugatan sudah didaftarkan sejak tanggal 28 September," ujar Richard Edwin Basoeki saat dikonfirmasi, Rabu (30/9).

Menyusul gugatan perdata tersebut, pihak pengadilan telah menjadwalkan sidang perdana terkait dugaan wanprestasi itu.

Baca Juga:

Sidang perdana gugatan perdata atas dugaan wanprestasi itu dijadwalkan pada pertengahan Oktober 2026 mendatang.

"Sidang ini akan dimulai pada tanggal 13 Oktober," kata Richard Edwin.

Sarwendah resmi mendaftarkan gugatan perdata atas dugaan wanprestasi terhadap Ruben Onsu di PN Jakarta Selatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI