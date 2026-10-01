Sarwendah Gugat Ruben Onsu atas Kasus Wanprestasi, Ini Jadwal Sidangnya
jpnn.com, JAKARTA - Sarwendah ternyata mendaftarkan gugatan perdata atas dugaan wanprestasi terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), gugatan perdata itu resmi teregistrasi dengan nomor perkara 1198/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL.
Kabar gugatan Sarwendah terhadap Ruben Onsu telah dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki.
"Benar (gugatan dari Sarwendah terhadap Ruben Onsu terkait dugaan wanprestasi), gugatan sudah didaftarkan sejak 28 September," ungkap Richard Edwin Basoeki, Rabu (30/9).
Pihak pengadilan telah menjadwalkan sidang perdana kasus dugaan wanprestasi tersebut.
Adapun sidang rencananya diadakan pada pertengahan Oktober 2026 mendatang.
"Sidang ini akan dimulai pada tanggal 13 Oktober," bebernya.
Akan tetapi, Richard Edwin Basoeki tidak menjelaskan detail wanprestasi yang digugat Sarwendah terhadap Ruben Onsu..
Sarwendah ternyata mendaftarkan gugatan perdata atas dugaan wanprestasi terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
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