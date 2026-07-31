Sarwendah Kembali Klarifikasi Soal Kegiatan di Gunung Kawi

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah kembali menyampaikan klarifikasi terkait rumor melakukan ritual di Gunung Kawi.

Kali ini, klarifikasi disampaikannya ketika berbincang dalam podcast milik Denny Sumargo.

Mantan istri Ruben Onsu itu menegaskan bahwa kedatangannya ke Gunung Kawi yakni untuk syuting bukan menjalani ritual.

"Aku syuting program KBP The Lost World, ada videonya. Jadi aku ke situ syuting horor," kata Sarwendah.

Perempuan berusia 36 tahun itu menjelaskan, dirinya di sana untuk syuting program horor yang diproduksi oleh MOP Channel milik Ruben Onsu.

Oleh sebab itu, Sarwendah kembali menegaskan bahwa rumor dirinya melakukan pesugihan ke Gunung Kawi tidaklah benar.

"Sama sekali tidak benar," tegas mantan personel Cherrybelle itu.

Menurut Sarwendah, selama berada di Gunung Kawi, dirinya dan kru mengikuti beberapa kegiatan adat.