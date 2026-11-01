Sarwendah Klaim Tak Terima Biaya Anak dari Ruben Onsu Sejak Januari 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon, mengungkapkan bahwa kliennya tidak lagi menerima biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sejak Januari 2026.

Hal tersebut disampaikan dalam sidang pembuktian perkara hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, belum lama ini.

Dikutip dari Reyben Entertainment di YouTube, kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon, mengatakan pihaknya telah menyerahkan 102 bukti untuk memperkuat dalil kliennya dalam persidangan melawan Ruben Onsu.

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Bukti yang diserahkan terdiri atas sembilan video, 70 surat, dan 23 foto. Menurut Abraham, dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung posisi Sarwendah dalam memperjuangkan hak asuh anak-anaknya.

"Sejak Januari 2026 klien kami tidak lagi menerima biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak-anak," kata Abraham saat memberikan keterangan kepada awak media.

Selain persoalan biaya anak, pihak Sarwendah juga mengajukan hasil pemeriksaan psikolog forensik. Chris Sam Siwu, anggota tim kuasa hukum Sarwendah, menyebut hasil pemeriksaan tersebut tidak menemukan indikasi kekerasan terhadap anak.

Chris mengatakan hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan perkembangan Thalia dan Thania sesuai dengan tahap usia mereka.

Adapun pemeriksaan terhadap Sarwendah disebut menunjukkan kepribadian yang sesuai untuk menjalankan fungsi pengasuhan.