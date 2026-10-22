Sarwendah Luapkan Isi Hati, Singgung Soal Konflik dengan Ruben Onsu
jpnn.com, JAKARTA - Polemik Sarwendah dengan mantan suaminya, Ruben Onsu terus bergulir.
Setelah berbagai kejadian yang dilewati, dia kinu meluapkan isi hati yang mendalam sebagai bentuk perlawanan.
?"Saya sering berpikir apakah seorang perempuan hanya akan dipercaya jika ia selalu tenang, gak pernah marah, gak pernah membalas, selalu diinjak-injak, dan gak pernah memperlihatkan emosinya? Ketika ia melawan, menunjukkan dirinya tidak setuju, apakah sikap itu akan dipakai untuk memperkuat prasangka yang sudah ada?" ungkap Sarwendah kepada awak media, Kamis (22/10).
Mantan personel Cherrybelle itu menyatakan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang memiliki batas kesabaran.
Menurut Sarwendah, ketidaksempurnaan dalam merespons konflik tidak seharusnya menghilangkan hak seseorang untuk didengarkan secara adil.
"Saya tidak meminta orang untuk langsung berpihak kepada saya. Saya hanya berharap orang bisa melihat persoalan ini secara utuh," bebernya.
Sarwendah lantas menyoroti bagaimana konflik kerap digiring menjadi ajang pembagian peran oleh netizen, mulai dari siapa yang menjadi korban hingga siapa yang disalahkan.
Padahal, persoalan rumah tangga, nafkah, hingga pengasuhan anak tidak sesederhana yang terlihat di media sosial.
Polemik Sarwendah dengan mantan suaminya, Ruben Onsu terus bergulir dan menjadi perhatian netizen di media sosial.
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