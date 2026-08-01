Sarwendah Mengaku Ikuti Prosesi Adat di Gunung Kawi, Bukan Ritual Keramat

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah akhirnya menjelaskan aktivitasnya saat berada di Gunung Kawi setelah kembali dikaitkan dengan isu ritual pesugihan.

Penjelasan itu disampaikan dalam podcast bersama Denny Sumargo.

Sarwendah mengatakan kunjungannya ke Gunung Kawi merupakan bagian dari proses syuting program horor bertajuk KBP The Lost World.

"Aku syuting program KBP The Lost World, ada videonya. Jadi, aku ke situ syuting horor," ujar Sarwendah, dikutip dari podcast bersama Denny Sumargo di Youtube, Sabtu (1/8).

Ibu dua anak itu menjelaskan program tersebut diproduksi oleh MOP Channel sehingga seluruh rangkaian kegiatan dilakukan untuk kepentingan produksi konten.

Selama berada di lokasi, Sarwendah mengaku bersama kru sempat mengikuti sejumlah prosesi adat yang berlaku di kawasan Gunung Kawi.

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Menurut dia, prosesi tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap tradisi setempat dan tidak berkaitan dengan ritual tertentu.

Mantan personel Cherrybelle itu menilai munculnya anggapan dirinya melakukan pesugihan merupakan kesalahpahaman yang berkembang di media sosial.