Sarwendah Sebut Ruben Onsu Ingin Penyebar Fitnah Soal Anaknya Ditangkap

Ruben Onsu dan Sarwendah. Foto: Instagram/rubenonsu

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah mengungkap perkembangan kasus fitnah dan perundangan terhadap anaknya.

Dia dan mantan suaminya, Ruben Onsu masih memburu pelaku yang menyebar fitnah tentang anaknya di media sosial.

Keduanya ternyata sengaja bagi-bagi tugas dalam menghadapi kasus tersebut.

"Kami bagi tugas, aku tinggal sama anak-anak, mengurus mental dan kehidupan anak-anak," kata Sarwendah saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan berusia 35 tahun itu menjelaskan, tugas Ruben Onsu yaitu membuat laporan polisi.

Sarwendah menegaskan bahwa, mantan suaminya itu ingin pelaku yang menyebar fitnah tentang anaknya segera ditangkap.

"Ayahnya (Ruben Onsu) pastinya akan mengusut tuntas, sampai (pelaku) ditangkap," ucap mantan personel Cherrybelle itu.

Menurut Sarwendah, dirinya awalnya tidak peduli dengan konten yang menyudutkannya di media sosial.

