Sarwendah Siap Buka Fakta Pernikahan di Sidang Hak Asuh Anak

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah menyatakan siap mengungkap fakta-fakta rumah tangganya bersama Ruben Onsu dalam persidangan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Langkah itu akan ditempuh sebagai respons atas gugatan perwalian anak yang diajukan mantan suaminya tersebut.

Pernyataan itu disampaikan kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu.

Dia mengatakan pihaknya saat ini masih mempelajari isi gugatan yang telah didaftarkan Ruben Onsu sebelum menyiapkan jawaban resmi di persidangan.

Meski demikian, Chris memastikan kliennya telah siap mengikuti seluruh proses hukum.

Menurutnya, persidangan menjadi forum yang tepat untuk menyampaikan berbagai fakta yang selama ini tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat.

"Yang jelas kami pelajari dahulu isi gugatannya. Kami menunggu momen ini. Karena, lewat gugatan di pengadilan kami akan membuka semua hal yang belum pernah kami sampaikan di media. Yang mana, kami akan sampaikan fakta dari awal pernikahan sampai akhir pernikahan," ujar Chris Sam Siwu, dikutip dari kanal Intens Investigasi di YouTube, Sabtu (4/6).

Chris menjelaskan, fakta-fakta tersebut akan disampaikan sesuai kepentingan pembuktian dalam persidangan.