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Sarwendah Tegaskan Tidak Pernah Larang Anak-anak Bertemu Ruben Onsu

Sarwendah Tegaskan Tidak Pernah Larang Anak-anak Bertemu Ruben Onsu
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Sarwendah dan kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (19/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah akhirnya buka suara mengenai polemik dengan pihak Ruben Onsu yang belakangan menjadi sorotan publik.

Melalui video yang diunggah di Instagram, dia menyampaikan sejumlah hal yang selama ini menurutnya menjadi narasi tidak benar mengenai dirinya.

Video tersebut ditujukan Sarwendah kepada pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang.

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Salah satu persoalan yang disorot penyanyi sekaligus aktris itu adalah tudingan dirinya melarang mantan suaminya, Ruben Onsu, bertemu dengan anak-anak.

Sarwendah menegaskan bahwa sejak awal dirinya tidak pernah melarang Ruben untuk bertemu anak-anak.

“Saya tidak pernah melarang untuk ketemu anak-anak. Kasih tahu sama saya, koordinasi sama saya di mana, jam berapa, saya bawa anak-anak buat ketemu ayahnya,” kata Sarwendah, Rabu (16/9).

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Mantan personel Cherrybelle itu juga membantah tudingan bahwa dirinya mendoktrin atau memengaruhi anak-anak terkait persoalan yang terjadi antara dirinya dan Ruben.

Sarwendah bahkan mempersilakan pihak terkait menunjuk psikolog yang dianggap kompeten untuk berbicara langsung dengan anak-anak.

Selebritas Sarwendah akhirnya buka suara mengenai polemik dengan pihak Ruben Onsu yang belakangan menjadi sorotan publik.

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