Sarwendah Ungkap Alasan Lebih Memilih Diam Belakangan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah memberi penjelasan soal sikapnya yang lebih banyak diam belakangan ini.

Hal itu dilakukannya setelah ucapannya yang diduga menghina mantan suaminya, Ruben Onsu, menuai sorotan publik.

Sejak saat itu, Sarwendah mengaku menggunakan waktu untuk mengoreksi diri dan menghindari polemik yang lebih luas.

"Aku tahu kalau misalnya omongan aku tidak pantas di ranah publik, jadi aku meminta maaf telah mencontohkan segala sesuatu yang tidak baik. Makanya aku lebih memilih diam," kata Sarwendah saat berbincang dalam podcast Curhat Bang bersama Denny Sumargo di YouTube.

Oleh sebab itu, mantan personel Cherrybelle tersebut memilih diam setelah kejadian yang ramai diperbincangkan .

Sarwendah tidak mau masalah dirinya makin menjadi konsumsi publik hingga membawa pengaruh negatif kepada banyak orang.

"Beberapa bulan ini aku lebih memilih berdiam diri supaya lebih mengoreksi diri sendiri. Satu, aku enggak mau bikin huru-hara. Kedua, aku tidak mau melibatkan banyak orang," tuturnya.

Menurut Sarwendah, dirinya tidak masalah apabila dikritik oleh masyarakat.