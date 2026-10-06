menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Sasar 2.500 Keluarga di Pandeglang-Lebak, PalmCo Distribusikan Ratusan Ribu Liter Air

Sasar 2.500 Keluarga di Pandeglang-Lebak, PalmCo Distribusikan Ratusan Ribu Liter Air

Sasar 2.500 Keluarga di Pandeglang-Lebak, PalmCo Distribusikan Ratusan Ribu Liter Air
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Banten memicu krisis air bersih. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - Musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Banten memicu krisis air bersih. 

Kondisi ini membuat sumur-sumur warga mulai mengering, sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar harian seperti untuk minum, memasak, dan sanitasi.

Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV PalmCo turun tangan mengerahkan bantuan air bersih guna membantu warga. 

Baca Juga:

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa secara keseluruhan sebanyak 101.000 liter air dari korporasi dan jajaran karyawan didistribusikan secara bertahap ke desa-desa yang dilanda kekeringan.

“Kami targetkan untuk membantu pemenuhan air bagi ribuan Kepala Keluarga (KK). Secara keseluruhan, distribusi air bersih ini mencakup 15 desa,” ujar Jatmiko, Selasa (6/10).

Menurut dia, realisasi penyaluran tahap pertama telah dilakukan pada akhir pekan lalu. Pada tahap ini, pendanaan sepenuhnya bersumber dari alokasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

Baca Juga:

Sebanyak 41.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada 750 KK yang berada di Kabupaten Pandeglang. Penyaluran tahap awal ini difokuskan pada lima desa, yakni Desa Bungurcopong, Desa Pasirsedang, Desa Kadumalati, Desa Pasirpanjang, dan Desa Ganggaeng.

“Bantuan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial PTPN IV PalmCo. Kami berupaya membantu masyarakat dalam menghadapi krisis air bersih akibat musim kemarau saat ini,” ujar Jatmiko.

Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV PalmCo turun tangan mengerahkan bantuan air bersih guna membantu warga.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI