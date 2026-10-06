Sasar 2.500 Keluarga di Pandeglang-Lebak, PalmCo Distribusikan Ratusan Ribu Liter Air

jpnn.com, JAKARTA - Musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Banten memicu krisis air bersih.

Kondisi ini membuat sumur-sumur warga mulai mengering, sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar harian seperti untuk minum, memasak, dan sanitasi.

Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV PalmCo turun tangan mengerahkan bantuan air bersih guna membantu warga.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa secara keseluruhan sebanyak 101.000 liter air dari korporasi dan jajaran karyawan didistribusikan secara bertahap ke desa-desa yang dilanda kekeringan.

“Kami targetkan untuk membantu pemenuhan air bagi ribuan Kepala Keluarga (KK). Secara keseluruhan, distribusi air bersih ini mencakup 15 desa,” ujar Jatmiko, Selasa (6/10).

Menurut dia, realisasi penyaluran tahap pertama telah dilakukan pada akhir pekan lalu. Pada tahap ini, pendanaan sepenuhnya bersumber dari alokasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

Sebanyak 41.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada 750 KK yang berada di Kabupaten Pandeglang. Penyaluran tahap awal ini difokuskan pada lima desa, yakni Desa Bungurcopong, Desa Pasirsedang, Desa Kadumalati, Desa Pasirpanjang, dan Desa Ganggaeng.

“Bantuan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial PTPN IV PalmCo. Kami berupaya membantu masyarakat dalam menghadapi krisis air bersih akibat musim kemarau saat ini,” ujar Jatmiko.