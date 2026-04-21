Sasar ASN, Bank Jakarta Gelar XPORIA 2026 di Balai Kota

XPORIA 2026 yang menyasar nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta. Foto: dokumentasi Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta menggelar Bank Jakarta XPORIA 2026 yang menyasar nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta.

XPORIA 2026 menyajikan berbagai produk mulai dari kuliner, fasyen, properti, dan otomotif disuguhkan pada kegiatan yang berlangsung mulai 20 sampai 23 April 2026.

Pembukaan kegiatan Bank Jakarta XPORIA 2026 dihadiri oleh Asistem tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati bersama dengan Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo, dan Direktur Bisnis dan Syariah Bank Jakarta Dipo Nugroho.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengapresiasi ajang XPORIA 2026 yang dinilai berhasil menghadirkan berbagai mitra ternama.

Menurut dia, kehadiran para mitra tersebut mencerminkan meningkatnya reputasi, kredibilitas, serta kepercayaan terhadap Bank Jakarta.

“Kami berharap Bank Jakarta terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah,” kata Eli dalam keterangan tertulisnya, pada Selasa (21/4).

Dia juga mendorong agar bank tersebut mampu memperluas ekspansi bisnis dan memperkuat posisinya di industri keuangan.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menuturkan bahwa kegiatan Bank Jakarta XPORIA merupakan rangkaian kegiatan HUT Bank Jakarta ke 65 yang diperingati 11 April 2026 kemarin.

