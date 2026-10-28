Sasar Berbagai Unsur Masyarakat di Madiun, Bea Cukai Gencar Sosialisasi Ketentuan Ini

jpnn.com, MADIUN -

Bea Cukai Madiun menggelar rangkaian sosialisasi ketentuan di bidang cukai kepada berbagai unsur masyarakat di Kota Madiun dan Kabupaten Madiun.

Sosialisasi ini menyasar anggota karang taruna, unsur ketenteraman dan ketertiban (Trantib) kecamatan, perusahaan jasa ekspedisi, serta penjual rokok eceran.

Di Kota Madiun, kegiatan berlangsung dalam tiga pertemuan yang melibatkan anggota Karang Taruna dari tiga kecamatan.

Sosialisasi dilaksanakan bersama Karang Taruna Kecamatan Manguharjo pada 7 September 2026.

Dilanjutkan pada 17 September 2026 bersama Karang Taruna Kecamatan Taman, serta 29 September 2026 bersama Karang Taruna Kecamatan Kartoharjo.

Pemkot Madiun dan Bea Cukai Madiun menyelenggarakan rangkaian kegiatan tersebut sebagai bagian dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) bidang penegakan hukum.

Para peserta mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan di bidang cukai, termasuk cara mengenali dan mencegah peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal di lingkungan masyarakat.

“Melalui pelibatan Karang Taruna, kami mendorong generasi muda untuk memahami dampak peredaran barang ilegal serta meneruskan informasi mengenai ketentuan cukai kepada masyarakat di lingkungan masing-masing,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Madiun Heru Djatmika Sunindya.