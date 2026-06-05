Sasar Gen Z, SATU Dental Gandeng Keluarga Artis Merilis Kampanye BeraniTampil

jpnn.com, JAKARTA - Tren self-care dan self-upgrading terus berkembang di kalangan Gen Z dan milenial Indonesia.

Mulai dari perawatan kulit, olahraga, hingga pola hidup sehat, berbagai aspek kesehatan menjadi perhatian utama generasi muda.

"Di tengah tren tersebut, kesehatan gigi masih kerap terabaikan karena berbagai alasan, mulai dari rasa takut ke dokter gigi, kurangnya edukasi, hingga kekhawatiran soal biaya perawatan," kata CEO SATU Dental Group, Satria Situmorang di Jakarta, Jumat (5/6).

Melihat kondisi tersebut, jaringan klinik gigi SATU Dental yang telah memiliki 56 cabang di Jabodetabek, Semarang, dan Surabaya per Juni 2026, meluncurkan kampanye #BeraniTampil.

Kampanye itu hadir melalui kolaborasi bersama kreator konten populer Keluarga Artis yang terdiri dari Mario Caesar, Niky Putra, dan Marco Ivanos.

"Melalui kampanye ini, kami ingin mendorong generasi muda dan keluarga modern Indonesia untuk menjadikan perawatan gigi sebagai bagian penting dari gaya hidup sehat sekaligus investasi jangka panjang bagi kepercayaan diri," ujarnya.

Satria Situmorang mengatakan kampanye tersebut menjadi langkah strategis perusahaan, untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap perawatan gigi.

“Kita sering berinvestasi pada penampilan luar, tetapi lupa bahwa senyum sehat adalah salah satu aset terbesar dalam membangun rasa percaya diri,” ujar Satria.