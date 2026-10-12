Sasar Kebutuhan UMKM, Sanwoo Tawarkan Pendingin Hemat Energi, Kapasitas 808 Liter

jpnn.com, JAKARTA - Produsen perangkat elektronik Sanwoo memperkenalkan dua produk pendingin komersial atau showcase terbaru, yakni SNW 408 dan SNW 808.

Kedua perangkat itu untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan sekaligus display produk bagi pelaku usaha.

Produk tersebut menyasar berbagai segmen usaha, mulai dari warung, kedai kopi, hingga minimarket dan bisnis makanan serta minuman yang membutuhkan perangkat pendingin dengan konsumsi listrik relatif rendah.

CEO Sanwoo Electronics Danny Sukardi mengatakan efisiensi penggunaan energi dan kemudahan operasional menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam mengembangkan kedua produk tersebut.

“Kami ingin menghadirkan perangkat pendingin komersial yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi operasional dan kemudahan penggunaan. Ini sangat mendukung kebutuhan pelaku usaha dari berbagai skala,” ujar Danny, Senin (12/10).

Sanwoo SNW 408 memiliki kapasitas penyimpanan 408 liter, sedangkan SNW 808 menawarkan kapasitas lebih besar, yakni 808 liter.

Kedua model dilengkapi lima rak penyimpanan yang dapat digunakan untuk menata berbagai produk minuman maupun makanan dalam kemasan.

Untuk menjaga suhu penyimpanan, Sanwoo menyematkan teknologi digital thermostat dan digital temperature display yang memungkinkan pengguna mengatur sekaligus memantau suhu pada rentang 2–8 derajat Celsius.