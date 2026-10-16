Sasar Konsumen dengan Kulit Berjerawat, LAB5 Luncurkan Matcha Series

jpnn.com, JAKARTA - Produsen perawatan kecantikan LAB5 menyatakan rangkaian produk perawatan kulit Matcha Series dapat menjadi identitas baru bagi mereknya.

Produk tersebut juga diharapkan mampu menjangkau lebih banyak konsumen, khususnya bagi mereka yang memiliki masalah kulit berjerawat.

"Ini akan menjadi identitas baru bagi LAB5, dan diharapkan dengan Matcha Series ini bisa diterima oleh masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang sedang berjuang melawan jerawat," ungkap CEO LAB5 Utari Asmelia dalam keterangannya, Jumat (16/10).

Menurutnya, peluncuran Matcha Series menjadi bagian dari langkah LAB5 memperkenalkan kembali mereknya dengan menghadirkan produk perawatan kulit berbahan ekstrak matcha yang dipadukan dengan Biome Technology.

Rangkaian tersebut terdiri dari dua produk, yakni Matcha Low pH Calming Gel Cleanser dan Matcha Latte Radiance Calming Essence Toner.

"Kami memanfaatkan ekstrak matcha sebagai salah satu bahan utama dalam pengembangan produk terbaru," ujarnya.

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Matcha selama ini dikenal mengandung antioksidan yang berpotensi membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas.

Selain penggunaan bahan tersebut, LAB5 mengusung Biome Technology, teknologi yang dikembangkan dengan pendekatan keseimbangan mikrobioma kulit.