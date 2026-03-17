Sasar Truk ODOL, Polda Sumsel Pastikan Jalur Mudik Lintas Sumatera Steril

jpnn.com - Polda Sumatera Selatan mengambil tindakan tegas dalam Operasi Ketupat Musi 2026 dengan menertibkan 143 truk bermuatan berlebih (Over Dimension Over Loading/ODOL).

Langkah ini menjadi prioritas untuk menjamin keamanan di 17 wilayah Kabupaten/kota, khususnya pada Jalur Lintas Timur.

Jalintim yang menjadi urat nadi pergerakan pemudik. Melalui pemetaan lalu lintas secara real-time, polisi memastikan bahwa kelancaran arus kendaraan dari arah Lampung menuju Jambi hingga Riau tetap terjaga tanpa hambatan kendaraan berat yang menyalahi aturan.

Data terkini menunjukkan, sebanyak 143 kendaraan truk ODOL telah dikandangkan di sejumlah titik strategis. Penertiban terbesar terjadi di wilayah Polres Musi Banyuasin sebanyak 52 unit dan Polres Banyuasin sebanyak 50 unit, yang merupakan jalur utama distribusi logistik sekaligus jalur mudik nasional.

Sementara itu, Polres Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi salah satu wilayah dengan tekanan arus tertinggi. Tercatat tujuh titik rawan kemacetan, mayoritas dipicu aktivitas pasar tumpah di sepanjang Jalintim. Sebanyak 30 kendaraan sumbu tiga berhasil ditertibkan di wilayah ini.

Sebagai respons, Polda Sumsel menyiapkan sejumlah jalur alternatif strategis. Di antaranya jalur Komering yang menghubungkan OKI menuju OKU Timur melalui Lintas Tengah, serta jalur Jejawi–Rambutan–Jakabaring yang menjadi opsi untuk mengurai kepadatan menuju Kota Palembang.

Di sisi lain, kondisi berbeda terlihat di wilayah Polres Prabumulih yang melaporkan arus lalu lintas relatif lancar. Jalan Lingkar Timur disiapkan sebagai jalur alternatif untuk mendukung akses menuju Tol Prabumulih–Palembang.

Secara keseluruhan, dari 17 wilayah yang dipantau, sepuluh wilayah dilaporkan dalam kondisi relatif lancar tanpa titik rawan signifikan. Sementara tujuh wilayah lainnya masih menjadi fokus pengamanan intensif oleh personel di lapangan.