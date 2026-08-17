Sassuolo Bikin Kejutan di HUT RI, Jay Idzes dan Bintang Skotlandia Serukan Merdeka
jpnn.com - Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia ternyata tak hanya berlangsung di Tanah Air.
Klub Serie A Italia, Sassuolo, ikut memeriahkan hari bersejarah tersebut dengan cara yang mencuri perhatian.
Sassuolo mengunggah video khusus di media sosialnya pada Senin (17/8/2026) pagi WIB.
Menariknya, dua pemain mereka tampil membawa pesan spesial untuk masyarakat Indonesia.
Kapten Timnas Indonesia sekaligus bek andalan Sassuolo Jay Idzes menjadi sosok pertama yang muncul.
Dengan ekspresi penuh kebanggaan, pemain kelahiran Belanda tersebut menyampaikan ucapan kemerdekaan dalam beberapa gaya bahasa.
"Halo teman-teman apa kabar, kumaha damang, piye kabare? Jay Idzes di sini. Dirgahayu Republik Indonesia," ujar Jay Idzes.
Kejutan berikutnya datang dari Kieron Bowie.
Klub Serie A Italia, Sassuolo, turut menyampaikan selamat HUT ke-81 RI. Ucapan itu juga datang dari dua pemainnya Jay Idzes dan Kieron Bowie.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Antisipasi Lonjakan Penumpang di HUT RI, KAI Commuter Operasikan 1.065 Perjalanan
- 167 Orang Napi Kasus Korupsi Dapat Remisi di HUT RI, Horeee
- Hadir Upacara HUT RI di Lenteng, Megawati Ajak Rakyat Doakan Korban Gempa NTT
- Kontak Tembak TNI dengan KKB di HUT RI, Satu Prajurit Tewas
- Ahmed Zaki Ajak Kader Golkar DKI Perkuat Kemandirian Bangsa di Momen HUT RI
- PIK Bersolek Rayakan HUT RI, dari Jembatan hingga Pencakar Langit Berbalut Dwiwarna