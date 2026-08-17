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Sassuolo Bikin Kejutan di HUT RI, Jay Idzes dan Bintang Skotlandia Serukan Merdeka

Sassuolo Bikin Kejutan di HUT RI, Jay Idzes dan Bintang Skotlandia Serukan Merdeka
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Jay Idzes saat memperkuat Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia ternyata tak hanya berlangsung di Tanah Air. 

Klub Serie A Italia, Sassuolo, ikut memeriahkan hari bersejarah tersebut dengan cara yang mencuri perhatian.

Sassuolo mengunggah video khusus di media sosialnya pada Senin (17/8/2026) pagi WIB.

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Menariknya, dua pemain mereka tampil membawa pesan spesial untuk masyarakat Indonesia.

Kapten Timnas Indonesia sekaligus bek andalan Sassuolo Jay Idzes menjadi sosok pertama yang muncul. 

Dengan ekspresi penuh kebanggaan, pemain kelahiran Belanda tersebut menyampaikan ucapan kemerdekaan dalam beberapa gaya bahasa.

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"Halo teman-teman apa kabar, kumaha damang, piye kabare? Jay Idzes di sini. Dirgahayu Republik Indonesia," ujar Jay Idzes.

Kejutan berikutnya datang dari Kieron Bowie. 

Klub Serie A Italia, Sassuolo, turut menyampaikan selamat HUT ke-81 RI. Ucapan itu juga datang dari dua pemainnya Jay Idzes dan Kieron Bowie.

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