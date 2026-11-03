Sassuolo vs Fiorentina: Jay Idzes Tampil Mengecewakan

jpnn.com, JAKARTA - Sassuolo kalah 2-4 dari Fiorentina pada pekan kesepuluh Liga Italia 2026/2027.

Bek Tim Nasional Indonesia Jay Idzes kembali bermain penuh selama 90 menit.

Laga yang berlangsung di Stadion Mapei, Reggio Emilia, Selasa dini hari WIB, sekaligus menandai kembalinya Idzes setelah absen akibat cedera.

Bek berusia 26 tahun itu sebelumnya mengalami cedera robekan tingkat sedang pada otot paha depan kiri (quadriceps) ketika Sassuolo menghadapi Juventus pada September 2026.

Dalam pertandingan tersebut, Armand Lauriente memborong dua gol Sassuolo, sedangkan empat gol Fiorentina dicetak Mateo Pellegrino, Alieu Njie, Franco Mastantuono, dan Victor Valdepenas.

Hasil itu membawa Fiorentina naik ke peringkat ke-15 klasemen sementara Liga Italia dengan delapan poin, unggul selisih gol atas Sassuolo yang berada satu tingkat di bawahnya dengan jumlah poin sama.

Sassuolo mengawali pertandingan dengan baik dan membuka keunggulan melalui Lauriente pada menit ke-25 setelah memanfaatkan serangan balik cepat.

Sebelumnya, Fiorentina sempat mengancam melalui sundulan Pellegrino pada menit ke-14, tetapi kiper Sassuolo Stefano Turati mampu menggagalkan peluang tersebut.