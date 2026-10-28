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Sassuolo vs Lazio: Ada Kabar Baik untuk Timnas Indonesia dari Jay Idzes

Sassuolo vs Lazio: Ada Kabar Baik untuk Timnas Indonesia dari Jay Idzes
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Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia mendapat angin segar menjelang agenda FIFA Matchday November 2026.

Kapten Skuad Garuda Jay Idzes mulai kembali terlihat bersama tim utama Sassuolo setelah sempat menepi akibat cedera.

Bek berusia 26 tahun itu masuk dalam daftar pemain cadangan ketika Sassuolo menjamu Lazio pada pekan kesembilan Serie A, Rabu (28/10/2026) dini hari WIB.

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Namun, kesempatan bermain belum diberikan kepada Idzes hingga pertandingan berakhir.

Jay Idzes Kembali Masuk Skuad

Dalam laga tersebut, Sassuolo harus menelan kekalahan telak dengan skor 2-6. Pelatih Alberto Aquilani memilih memasang Duje Caleta-Car dan Cas Odenthal sebagai duet bek tengah sejak awal pertandingan.

Sementara itu, Idzes tetap berada di bangku cadangan meskipun sudah kembali masuk dalam daftar pemain yang disiapkan Sassuolo.

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Meski belum merumput, kehadiran Idzes dalam skuad menjadi perkembangan positif bagi Timnas Indonesia.

Hal ini membuka peluang bagi sang kapten untuk kembali memperkuat Skuad Garuda pada agenda internasional bulan depan, selama kondisinya memungkinkan.

Sassuolo kalah telak dari Lazio, tetapi ada kabar yang bisa membuat pencinta Timnas Indonesia tersenyum. Apa yang terjadi dengan Jay Idzes?

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