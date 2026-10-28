Sassuolo vs Lazio: Ada Kabar Baik untuk Timnas Indonesia dari Jay Idzes
jpnn.com - Timnas Indonesia mendapat angin segar menjelang agenda FIFA Matchday November 2026.
Kapten Skuad Garuda Jay Idzes mulai kembali terlihat bersama tim utama Sassuolo setelah sempat menepi akibat cedera.
Bek berusia 26 tahun itu masuk dalam daftar pemain cadangan ketika Sassuolo menjamu Lazio pada pekan kesembilan Serie A, Rabu (28/10/2026) dini hari WIB.
Namun, kesempatan bermain belum diberikan kepada Idzes hingga pertandingan berakhir.
Jay Idzes Kembali Masuk Skuad
Dalam laga tersebut, Sassuolo harus menelan kekalahan telak dengan skor 2-6. Pelatih Alberto Aquilani memilih memasang Duje Caleta-Car dan Cas Odenthal sebagai duet bek tengah sejak awal pertandingan.
Sementara itu, Idzes tetap berada di bangku cadangan meskipun sudah kembali masuk dalam daftar pemain yang disiapkan Sassuolo.
Meski belum merumput, kehadiran Idzes dalam skuad menjadi perkembangan positif bagi Timnas Indonesia.
Hal ini membuka peluang bagi sang kapten untuk kembali memperkuat Skuad Garuda pada agenda internasional bulan depan, selama kondisinya memungkinkan.
Sassuolo kalah telak dari Lazio, tetapi ada kabar yang bisa membuat pencinta Timnas Indonesia tersenyum. Apa yang terjadi dengan Jay Idzes?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jadwal Timnas Indonesia di Grup F Piala Asia 2027, Thailand Lawan Terakhir
- Taisei Marukawa Menuju Timnas Indonesia, Kabar Naturalisasinya Disorot Media Vietnam
- Timnas U-20 Indonesia Lulus ke Piala Asia 2027, Nova Arianto Langsung Memburu Lawan
- Temuan Survei PPI: Timnas Indonesia Jadi Faktor Terbesar Nilai Positif untuk Erick Thohir
- Nasib Piala Asia 2027 Masih Harap-Harap Cemas, AFC Buka Opsi Penundaan Hingga 2028
- Debut Manis di Persib, Sandy Walsh Bahagia Disambut Bobotoh