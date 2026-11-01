Sastrawan Helvy Tiana Rosa Raih Penghargaan dari Kerajaan Negeri Sabah

jpnn.com, SABAH - Sastrawan Indonesia sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dr. Helvy Tiana Rosa meraih Anugerah Tokoh Mahrajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara 2026 dari Kerajaan Negeri Sabah, Malaysia.

Penghargaan tingkat ASEAN tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam pengembangan persuratan dan kesenian Islam di kawasan Asia Tenggara.

Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah, Datuk Dr. Haji Mohd. Arifin bin Datuk Haji Mohd Arif, di Membakut, Sabah, pada 31 Oktober 2026.

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Penyerahan penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Mahrajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara yang berlangsung pada 28–31 Oktober 2026.

Anugerah tersebut menambah daftar penghargaan yang diterima Helvy sepanjang perjalanan kariernya di dunia sastra dan literasi. Selama lebih dari empat dekade berkarya, ia telah menghasilkan lebih dari 100 buku dalam berbagai genre, mulai dari fiksi hingga karya yang mengangkat persoalan sosial dan kemanusiaan.

Dalam karya-karyanya, Helvy kerap mengangkat tema kemanusiaan, keadilan, dan perempuan.

Melalui sastra, ia menghadirkan berbagai persoalan kehidupan yang tidak hanya menjadi bahan refleksi, tetapi juga mendorong pembaca untuk memahami pengalaman dan realitas sosial dari beragam sudut pandang.

Selain dikenal sebagai sastrawan, Helvy merupakan pendiri Forum Lingkar Pena (FLP), organisasi yang berperan dalam pengembangan literasi dan kepenulisan di Indonesia.