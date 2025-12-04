Satgas Nataru Pertamina, DPR: Langkah Strategis Memastikan Distribusi Energi Tetap Terjaga

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi energi selama periode libur akhir tahun.

Satgas yang mulai beroperasi lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini melibatkan seluruh Subholding dan Anak Usaha jasa penunjang, dan akan bekerja 24 jam penuh.

Anggota Komisi VI DPR RI, G.M. Totok Hedi Santosa, menilai pembentukan Satgas Nataru menjadi langkah strategis dalam memastikan distribusi energi tetap terjaga.

Menurutnya kehadiran satgas dapat membantu mencegah potensi kelangkaan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

“Saya melihat satgas akan menjamin distribusi ketersediaan BBM di situasi momen perayaan Natal dan Tahun Baru, sehingga momen Nataru bisa berjalan dengan baik dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat misalnya tidak terjadi kelangkaan BBM,” ujarnya.

Menurut Totok, pengoperasian satgas lebih awal juga menjadi indikator perbaikan layanan Pertamina. Langkah ini dinilai mampu memperkuat citra perusahaan sebagai penyedia layanan publik yang responsif.

“Satgas ini akan mengangkat citra Pertamina sesuai yang ditargetkan,” katanya.

Meski begitu, dia mengakui masih ada tantangan berupa rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara maupun BUMN.