Satgas Pangan Papua Temukan Harga Beras di Keerom Melampaui HET

jpnn.com, JAKARTA - Tim Satgas Pangan dan Pengendalian Harga Beras Daerah Provinsi Papua menemukan harga jual beras medium dan premium di Kabupaten Keerom melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Kasatgas Pangan Papua, Kombes I Gusti Gde Era Adhinata, mengonfirmasi temuan tersebut setelah timnya melakukan pengecekan di sejumlah pasar. "Dari hasil pemantauan terungkap beras yang di jual di Kabupaten Keerom, seperti di Pasar Rakyat Arso 2, harga beras medium dijual sekitar Rp16.500/ kilogram dan beras premium sekitar Rp18.000/kilogram," kata Kombes Era Adhinata di Jayapura, pada Sabtu (25/10).

Angka tersebut jauh di atas HET resmi yang berlaku, yaitu Rp 15.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp 15.800 per kilogram untuk beras premium.

Pengecekan ini merupakan bagian dari operasi preventif yang melibatkan personel Ditreskrimsus Polda Papua, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Bulog Kanwil Papua, dan Polres Keerom. Kegiatan lapangan dilaksanakan pada Jumat (24/10) dengan mengunjungi pasar tradisional, ritel modern, distributor, pengecer, hingga petani lokal.

Tim juga memeriksa ketersediaan stok di gudang beras Polres Keerom yang berkapasitas 15 ton serta meninjau langsung lahan padi di Arso 14.

"Kegiatan ini merupakan langkah preventif dan kolaboratif antara Polri dan instansi terkait dalam menjaga kestabilan pangan nasional sekaligus memastikan distribusi dan harga beras di Papua tetap terkendali serta tidak ada indikasi penimbunan atau praktik perdagangan yang merugikan masyarakat," pungkas Kombes Era yang juga menjabat Dirkrimsus Polda Papua. (antara/jpnn)



