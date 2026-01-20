menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Satgas PKH Kembalikan 4 Juta Hektare Kawasan Hutan ke Negara

Satgas PKH Kembalikan 4 Juta Hektare Kawasan Hutan ke Negara

Satgas PKH Kembalikan 4 Juta Hektare Kawasan Hutan ke Negara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Foto: Andi Firdaus/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menertibkan sekaligus menguasai kembali lahan perkebunan kelapa sawit seluas 4,09 juta hektare yang berada di dalam kawasan hutan.

Penertiban jutaan lahan kelapa sawit itu dilakukan Satgas PKH itu dilakukan sepanjang satu tahun menjalankan tugas setelah dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat Konferensi Pers Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), di Kantor Presiden, pada Selasa (20/1).

Baca Juga:

“Dari luasan tersebut, sebesar 900 ribu hektare dikembalikan sebagai hutan konservasi dalam rangka keanekaragaman hayati dunia,” ucap Prasetyo.

Langkah itu disebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung keanekaragaman hayati dunia.

“Termasuk di dalamnya seluas 81.793 hektare berada di Taman Nasional Teso Nilo di Provinsi Riau,” kata dia.

Baca Juga:

Penguasaan kembali kawasan hutan tersebut dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam menegakkan aturan hingga memulihkan fungsi ekologis hutan.

Selain itu, pemerintah disebut ingin memperkuat perlindungan kawasan konservasi dari aktivitas ilegal.

Penertiban jutaan lahan kelapa sawit itu dilakukan Satgas PKH itu dilakukan sepanjang satu tahun menjalankan tugas setelah dibentuk oleh Presiden Prabowo

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI