Satgas PKH Tertibkan 119,32 Hektare TNKS yang Rusak Akibat Tambang Emas Ilegal

jpnn.com, JAKARTA - Aktivitas pertambangan emas ilegal kembali mengancam kawasan konservasi Indonesia.

Kali ini, praktik tersebut merusak kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Provinsi Jambi.

Analisis geospasial mengidentifikasi sedikitnya 119,32 hektare kawasan hutan di wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, terdampak aktivitas pertambangan ilegal.

Menanggapi kondisi tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menggelar operasi terpadu untuk menertibkan aktivitas tambang emas ilegal di kawasan TNKS, khususnya di Kabupaten Kerinci dan Merangin.

Ketua Pengarah Satgas PKH, Menteri Pertahanan RI, memerintahkan operasi ini.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menegaskan bahwa penertiban harus berjalan secara tegas, terpadu, berkelanjutan, dan hingga tuntas.

Baca Juga: Kemenhut Hentikan Tambang Emas Ilegal di Hutan Bolaang Mongondow

Pada tahap awal, Satgas PKH menggelar operasi secara serentak di tiga lokasi, yakni Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci; Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin; serta Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.

Dia mengatakan operasi ini melibatkan Pemerintah Provinsi Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Balai Besar TNKS, serta unsur pemerhati lingkungan hidup.