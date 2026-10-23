Satgas PKH Tutup Tambang Tanpa Izin di Nabire, Luasnya 275 Hektare

jpnn.com, NABIRE - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menutup tambang emas tanpa izin yang berada dalam kawasan hutan seluas 275,36 hektare di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Satgas PKH menutup lokasi milik PT Kristalin Eka Lestari itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025.

Selanjutnya, pemerintah juga mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka Lestari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026.

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Setelah resmi ditutup, tambang emas di Nabire kini berada penuh dalam penguasaan negara melalui Satgas PKH.

Ketua Pengarah Satgas PKH yang juga berstatus Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin tampak hadir langsung dalam penutupan tambang di Nabire, Kamis (22/10) kemarin.

Dia mengatakan penertiban tambang ilegal akan terus dilanjutkan Satgas PKH, meskipun menghadapi berbagai tekanan.

"Kami menyadari banyak perlawanan-perlawanan yang diberikan, tetapi dengan keutuhan persatuan nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2025, insyaallah semuanya akan kami selesaikan," kata Menhan dalam rilisnya, Jumat (23/10).

Selain Sjafrie, Jaksa Agung RI Sanitiar (ST) Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, dan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra turut hadir saat penutupan tambang di Nabire.