jpnn.com, SUBULUSSALAM - Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Aceh-2 Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Brigjen TNI (Mar) Guslin mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono meninjau banjir susulan di Kota Subulussalam, Aceh, Selasa (17/11).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi warga terdampak sekaligus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan bantuan darurat.

Peninjauan berlangsung di Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani.

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Banjir susulan terjadi akibat luapan Sungai Lae Soraya yang diperparah oleh tingginya sedimentasi.

Peristiwa tersebut merendam sejumlah permukiman warga di Kota Subulussalam, termasuk di wilayah Kecamatan Sultan Daulat dan Rundeng.

Setibanya di Desa Jabi-Jabi, rombongan menerima laporan dari Wali Kota Subulussalam Muhammad Rasyid Bancin mengenai kondisi bencana hidrometeorologi di wilayahnya.

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Rombongan kemudian meninjau permukiman warga di bantaran Sungai Lae Soraya serta bangunan SD Negeri 1 Jabi-Jabi yang turut terdampak lumpur akibat banjir.

Dalam peninjauan tersebut, Guslin menegaskan kehadiran Satgas PRR bersama kementerian/lembaga terkait merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan dampak banjir berjalan secara terkoordinasi.