Satgas PRR Dorong Percepatan Penanganan Banjir di Gayo Lues

jpnn.com, GAYO LUES - Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Aceh, Imran meninjau sejumlah lokasi banjir di Kabupaten Gayo Lues, Aceh bersama pemerintah daerah dan unsur terkait pada Minggu (1/11).

Di Kecamatan Tripe Jaya, jembatan penghubung yang menjadi akses utama masyarakat kembali hanyut akibat banjir susulan.

Jembatan tersebut sebelumnya telah dibangun kembali melalui dukungan pemerintah, TNI, dan BPBD.

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Namun, hujan berintensitas tinggi dan luapan air kembali menghanyutkannya. Kondisi sungai juga berubah, dari bentang sekitar 30 meter menjadi kurang lebih 150 meter.

Kerusakan jembatan turut menghambat pelayanan kesehatan. Petugas puskesmas harus mendatangi langsung permukiman warga di seberang sungai untuk memberikan pertolongan.

Bupati Gayo Lues, Suhaidi mengatakan banjir susulan kerap merusak kembali infrastruktur yang telah diperbaiki.

Pemerintah daerah telah melakukan normalisasi sungai dan pembangunan bronjong, tetapi keterbatasan anggaran membuat dukungan pemerintah provinsi dan pusat masih diperlukan.

"Tentu yang bisa kami laksanakan tetap kami laksanakan. Ada normalisasi, terus pembangunan bronjong, pengamanan dan lain-lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selebihnya tentu kita berharap kepada provinsi dan pemerintah pusat untuk penanganannya," ujar Suhaidi.