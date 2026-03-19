Satgas PRR Targetkan Nol Pengungsi Bencana Menjelang Idulfitri

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian mendorong percepatan relokasi pengungsi.

Tito mengaku pihaknya telah mengosongkan semua tenda Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Kemudian, untuk Aceh sekitar 99,97 persen pengungsi telah meninggalkan tenda dan beralih ke hunian yang lebih layak.

Tito menekankan seluruh pengungsi ditargetkan telah direlokasi sebelum Idulfitri 2026 baik ke hunian sementara (huntara) maupun melalui skema dana tunggu hunian.

"Jadi, kalau masih ada di tenda-tenda, ini sudah masuk di bulan ketiga, bulan ketiga setelah akhir November, tidak elok kalau mereka masih di tenda," ujar Tito dalam keteranganngaya, Kamis (19/3).

Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 19 Maret, jumlah pengungsi yang masih berada di tenda mengalami penurunan signifikan dibandingkan data awal pada 2 Desember 2025.

Pada awalnya, total pengungsi bencana di wilayah Sumatra mencapai 2.178.269 kepala keluarga (KK).

Dari jumlah tersebut, di Sumatera Barat yang semula tercatat 16.164 KK kini telah mencapai nol pengungsi, disusul Sumatera Utara dari 53.523 KK yang juga telah menjadi nol.