Satgas PRR Targetkan Nol Pengungsi Bencana Menjelang Idulfitri
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian mendorong percepatan relokasi pengungsi.
Tito mengaku pihaknya telah mengosongkan semua tenda Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Kemudian, untuk Aceh sekitar 99,97 persen pengungsi telah meninggalkan tenda dan beralih ke hunian yang lebih layak.
Tito menekankan seluruh pengungsi ditargetkan telah direlokasi sebelum Idulfitri 2026 baik ke hunian sementara (huntara) maupun melalui skema dana tunggu hunian.
"Jadi, kalau masih ada di tenda-tenda, ini sudah masuk di bulan ketiga, bulan ketiga setelah akhir November, tidak elok kalau mereka masih di tenda," ujar Tito dalam keteranganngaya, Kamis (19/3).
Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 19 Maret, jumlah pengungsi yang masih berada di tenda mengalami penurunan signifikan dibandingkan data awal pada 2 Desember 2025.
Pada awalnya, total pengungsi bencana di wilayah Sumatra mencapai 2.178.269 kepala keluarga (KK).
Dari jumlah tersebut, di Sumatera Barat yang semula tercatat 16.164 KK kini telah mencapai nol pengungsi, disusul Sumatera Utara dari 53.523 KK yang juga telah menjadi nol.
- Kasatgas Tito Kawal Pemulihan Lahan Pertanian & Tambak Terendam Lumpur Akibat Bencana
- Mudik Nyaman Bersama TASPEN 2026 Lepas Ribuan Pemudik ke Berbagai Kota di Jawa & Sumatra
- Kasatgas Tito: Penyaluran Bansos di Wilayah Pascabencana Dongkrak Daya Beli Masyarakat
- Patuhi SE Mendagri, Budi Rustandi Pastikan Tetap Siaga di Kota Serang Saat Idulfitri
- Senator Se-Sumatra Dorong Integrasi Perekonomian Kawasan, Simak Penjelasannya
- H-9 Lebaran, Satgas PRR Rampungkan 81 Persen Target Pembangunan Huntara