Satgas PRR Tinjau 3 Titik Jembatan yang Rusak di Samarkilang

jpnn.com, BENER MERIAH - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah meninjau tiga titik jembatan di kawasan Samarkilang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pada Jumat, (16/10).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pemulihan akses transportasi yang turut memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana.

Ketua Tim Satgas PRR Wilayah Aceh, Imran memimpin peninjauan ke kawasan yang berjarak cukup jauh dari pusat Kabupaten Bener Meriah.

Rombongan melihat kondisi infrastruktur penghubung yang rusak dan mendengarkan langsung kebutuhan warga.

Salah satu titik yang telah mendapat kepastian anggaran adalah Jembatan Lame.

Adapun penanganan dua titik jembatan lainnya masih diupayakan melalui koordinasi lintas pemerintahan. Percepatan pemulihan akses dinilai penting untuk menghubungkan kembali permukiman dengan lahan pertanian dan mendukung mobilitas warga.

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Ada tiga titik yang menjadi perhatian berada di kawasan Gerpa, Payung, dan Lame.

Ketiganya dibutuhkan untuk menunjang pergerakan warga, terutama yang bergantung pada lahan pertanian dan perkebunan.