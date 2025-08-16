Satgas Tangkap Anggota KKB Penembak Brigpol Ronald Enok di Puncak Jaya, Lihat!

jpnn.com, PAPUA - Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Konara Enumbi yang diduga sebagai pelaku penembakan terhadap anggota Polres Puncak Jaya Brigpol Ronald Enok pada 21 Januari 2025.

Kasatgas Ops Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengatakan penangkapan dilakukan pada Jumat (15/8) sekitar pukul 10.40 WIT di sebuah honai di Kampung Usir Depan, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

“Konara Enumbi merupakan anggota KKB Yambi pimpinan Tengah Mati Enumbi yang menjabat sebagai Panglima Kodap Yambi,” ujar Brigjen Pol Faizal Rahmadani di Jayapura, Jumat (15/8) malam.

Ia menjelaskan, Konara Enumbi diduga sebagai penembak yang menewaskan Brigpol Ronald Enok di Kampung Lima-lima, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya.

Dalam penangkapan tersebut, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vixion 150, satu buah noken kepala, satu jaket coklat, serta tiga bungkus pinang.

“Barang bukti sudah diamankan dan pelaku saat ini masih diperiksa secara intensif di Mapolres Puncak Jaya di Mulia,” kata Brigjen Pol Faizal.

Ia menegaskan, Satgas Damai Cartenz akan terus mengejar dan menindak tegas para pelaku kekerasan bersenjata di Tanah Papua.

“Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan bersenjata akan dilakukan tanpa memberi ruang bagi pelaku yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat serta aparat di Tanah Papua,” tegasnya. (antara/jpnn)