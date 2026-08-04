Satgas Yonif 511/DY Evakuasi Dua Korban Selamat dari Serangan KKB di Tolikara

jpnn.com, PAPUA - Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 511/DY berhasil mengevakuasi dua orang yang selamat dari serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di sekitar jalan Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Dalam aksi penyerangan yang terjadi pada Minggu malam, 2 Agustus 2026, dilaporkan empat orang meninggal dunia, yaitu Arman Sibarani, Erlin Aritonang, Barengga, dan Alfons.

Komandan Satgas Pamtas Yonif 511/DY, Letnan Kolonel Infanteri Amar Supratman, dalam keterangannya di Wamena, Selasa, mengungkapkan pihaknya bersama aparat keamanan lainnya yang terdiri dari Satgas Yonif 136/TS, Satgas Operasi Damai Cartenz, Koramil Illu, dan Polsek Illu melakukan pengawalan ketat dengan melaksanakan operasi evakuasi penyelamatan korban penyerangan KKB yang lolos dan masih selamat.

"Kami melakukan evakuasi terhadap tiga korban, di mana satu orang di antaranya meninggal dunia dan dua orang selamat. Ketiganya setelah dievakuasi langsung diserahkan kepada Polsek Illu dan Pemerintah Kabupaten Tolikara. Dalam evakuasi korban dilakukan dua kali di titik yang berbeda dengan jarak sekitar 400 meter," kata Letnan Kolonel Infanteri Amar Supratman.

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"Dalam upaya evakuasi pada Senin, 3 Agustus 2026, pihaknya memerintahkan untuk mengeluarkan dua tim melaksanakan evakuasi yang dipimpin oleh Letnan Dua Infanteri Arif Reskianto. Dua tim itu langsung bergerak menuju lokasi bersama-sama dengan aparat keamanan lainnya. Sebelum masuk sasaran, dilakukan terlebih dahulu identifikasi sasaran oleh Dansatgas Yonif 511/DY dengan berkomunikasi dengan korban yang selamat," ujarnya.

Ia menjelaskan sekitar pukul 01.26 WIT, tim evakuasi tiba di sasaran dan berhasil mengevakuasi tiga orang pekerja. Satu orang di antaranya meninggal dunia, yaitu Alfons Defonsius Reyaan yang berusia 53 tahun, sedangkan dua orang yang selamat adalah Joel Jeriko Marathon Diora Naibaho (36) dan Supredo Ulipili (56). Kemudian jenazah dan korban selamat diserahkan kepada personel Polsek Illu dan tim evakuasi Pemerintah Kabupaten Tolikara. Kegiatan evakuasi berjalan dengan aman dan lancar, tambahnya.

Letnan Kolonel Infanteri Amar Supratman menambahkan, penembakan terhadap warga sipil di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, dilakukan oleh KKB pimpinan Serius Wanimbo alias Joni Wanimbo alias Botak Wanimbo alias Rambo Botak alias Rambo Tolikara alias Mayuwara Jinggagok dan kelompok Tetanus Enumbi. Mereka menyerang karyawan PT Sultan Harauli Jaya (SHJ) yang sedang melaksanakan pekerjaan proyek jalan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wamena Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. (antara/jpnn)