Satgas Yonif 9 Marinir TNI AL Tangkap Komandan Batalyon TPNPB-OPM & 2 Anggotanya di PBD

jpnn.com - SORONG - Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menangkap anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Papua Barat Daya.

Pada Kamis (29/10), Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Satgas Yonif) 9 Marinir TNI Angkatan Laut meringkus tiga anggota kelompok TPNPB-OPM di Kampung Franeway, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Ketiga orang yang diamankan ialah Matius Aisasior yang disebut sebagai Komandan Batalyon TPNPB-OPM, wakilnya Yeremias Aisasior, dan seorang anggota bernama Zakarias Aikingking.

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“Dari hasil pemantauan, pasukan mendeteksi keberadaan Matius Aisasior saat keluar dari Hutan Aisnak, Distrik Moskona Bintuni, yang diduga selama ini menjadi tempat persembunyian kelompoknya,” kata Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Lucky Avianto dalam keterangan yang diterima di Sorong, Sabtu (31/10).

Lucky menjelaskan penangkapan itu berawal dari pemantauan intensif personel Yonif 9 Marinir terhadap pergerakan OPM di wilayah Papua Barat Daya.

Personel TNI kemudian mengikuti pergerakan Matius hingga menuju sebuah rumah di Kampung Franeway, Distrik Aifat Timur Jauh.

Di lokasi tersebut, Yeremias dan Zakarias telah menunggu.

Pasukan Yonif 9 Marinir selanjutnya melakukan penyergapan dengan pendekatan persuasif.