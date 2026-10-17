Satine Zaneta Sempat Stres Jadi Siti Si Vampir, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Satine Zaneta mengaku sempat tidak percaya diri saat mendapat tawaran bermain dalam film Siti Si Vampir.

Sebab, dia ditantang memerankan karakter komedi, meski dirinya tidak terbiasa melucu.

Satine Zaneta mengatakan hanya kedua orang tuanya yang menganggap dirinya lucu. Hal itu membuatnya merasa stres ketika harus mengambil peran komedi.

“Stres banget, karena semuanya yang bilang saya lucu cuma bapak-ibu saya. Jadi saya agak enggak pede gitu kan,” kata Satine Zaneta saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (16/10).

Meski sempat ragu, putri aktor Abimana Aryasatya itu akhirnya memutuskan untuk mencoba kesempatan tersebut.

Satine Zaneta merasa peran yang ditawarkan sebenarnya cukup menarik.

“Cuma ya sudah, ini kesempatan yang menarik gitu. Terus akhirnya dicoba, habis itu kepikiran, 'Apakah maafkan ya Allah?'” tuturnya.

Selain berakting komedi, Satine Zaneta juga menghadapi tantangan fisik saat menjalani adegan mengangkat galon air.