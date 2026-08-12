Satkamling Ngulak Musi Banyuasin Raih Prestasi Nasional

jpnn.com - MUBA - Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling Kelurahan Ngulak, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.

Satkamling binaan Polsek Sanga Desa, Polres Muba tersebut meraih peringkat kedua Nasional Lomba Satkamling Teladan dalam Awarding Day 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Awarding Day 2026 yang berlangsung di Gedung The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (11/8) malam.

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, serta tamu undangan.

Awarding Day 2026 menjadi bagian dari rangkaian apresiasi Polri dalam memperingati Hari ke-80 Bhayangkara.

Bagi jajaran Polres Muba dan Polda Sumsel, capaian Satkamling Kelurahan Ngulak menjadi prestasi tersendiri sekaligus bukti bahwa keterlibatan aktif masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan.

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Kapolres Musi Banyuasin AKBP Ruri Prastowo mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil dari kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

Menurutnya, Satkamling tidak hanya identik dengan kegiatan ronda malam. Lebih dari itu, Satkamling merupakan wadah pemberdayaan masyarakat untuk membangun kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap keamanan lingkungan.