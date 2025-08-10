menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Satlantas Polresta Pekanbaru Tertibkan Parkir Liar Dalang Kemacetan di Depan Mall SKA

Satlantas Polresta Pekanbaru Tertibkan Parkir Liar Dalang Kemacetan di Depan Mall SKA

Satlantas Polresta Pekanbaru Tertibkan Parkir Liar Dalang Kemacetan di Depan Mall SKA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas Satlantas Polresta Pekanbaru menertibkan parkir liar di depan Mall SKA Pekanbaru. Foto: Polresta Pekanbaru

jpnn.com, PEKANBARU - Satlantas Polresta Pekanbaru merespons keluhan masyarakat dengan menertibkan parkir liar yang kerap menimbulkan kemacetan di Jalan Tuanku Tambusai, tepatnya depan Mall SKA, Sabtu malam (9/8/2025).

Penertiban tersebut dilakukan setelah petugas mendapati sejumlah pengendara yang memarkir sepeda motornya di bahu jalan.

Hal itu mengakibatkan arus lalu lintas menjadi macet.

Baca Juga:

Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan bahwa penindakan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait kemacetan di depan Mall SKA, terutama pada malam akhir pekan,” kata AKP Satrio, Sabtu malam.

Setelah ditelusuri ternyata salah satu penyebabnya adalah parkir liar di bahu jalan.

Baca Juga:

“Untuk itu, kami melakukan penertiban agar jalan kembali lancar dan tertib,” ujar AKP Satrio.

Dia menegaskan pihaknya akan rutin melakukan patroli dan penertiban di titik-titik rawan pelanggaran serupa.

Respons keluhan masyarakat, Satlantas Polresta Pekanbaru tertibkan parkir liar dalang kemacetan di depan Mall SKA.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI