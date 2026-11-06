Satoru Mochizuki Resmi Dilepas PSSI setelah Antar Timnas Putri Indonesia Ukir Sejarah
jpnn.com - PSSI secara resmi melepas Satoru Mochizuki sebagai pelatih Timnas putri Indonesia setelah kontraknya berakhir.
Pelatih asal Jepang itu mengakhiri masa baktinya setelah menangani skuad Garuda Pertiwi sejak 20 Februari 2024.
Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI sekaligus Ketua Komite Sepak Bola Wanita Vivin Cahyani Sungkono menyampaikan terima kasih atas kerja sama dengan pria kelahiran 18 Mei 1964 tersebut.
Selama menjalankan tugasnya, pelatih yang akrab disapa Mochi itu membawa perubahan dan mencatatkan sejumlah pencapaian penting bagi Timnas putri Indonesia.
"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada coach Satoru Mochizuki atas dedikasi, kerja keras, dan komitmennya dalam membangun sepak bola putri Indonesia," ujar Vivin.
"Dua gelar AFF Women's Cup secara beruntun dan lolos ke Piala Asia Putri U-17 2027 merupakan pencapaian bersejarah yang patut kami banggakan bersama," imbuhnya.
Prestasi terbesar Satoru Mochizuki bersama Timnas putri Indonesia adalah mengantarkan Garuda Pertiwi menjadi juara AFF Women's Cup 2024.
Gelar tersebut menjadi trofi internasional pertama dalam sejarah Timnas putri Indonesia setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1 pada partai final.
PSSI secara resmi melepas Satoru Mochizuki sebagai pelatih Timnas putri Indonesia seusai kontraknya selesai, Jumat (6/11)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penundaan Piala Asia 2027 Tak Bikin Timnas Indonesia Menganggur, Apa Rencana PSSI?
- AFC Tunda Piala Asia 2027, Ketum PSSI: Menguntungkan Timnas Indonesia
- Erick Thohir Sebut Penundaan Piala Asia 2027 Menguntungkan Timnas Indonesia
- Permintaan PSSI, Yordania Batalkan Duel Lawan Timnas Indonesia
- AFC Tunda Piala Asia 2027, PSSI Lihat Peluang Emas untuk Timnas Indonesia
- PSSI Bidik 5 Negara Selain Belanda untuk Berburu Pemain Keturunan Timnas