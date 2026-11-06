menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Satoru Mochizuki Resmi Dilepas PSSI setelah Antar Timnas Putri Indonesia Ukir Sejarah

Satoru Mochizuki Resmi Dilepas PSSI setelah Antar Timnas Putri Indonesia Ukir Sejarah

Satoru Mochizuki Resmi Dilepas PSSI setelah Antar Timnas Putri Indonesia Ukir Sejarah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Satoru Mochizuki saat memimpin Timnas putri Indonesia saat berlaga pada ajang AFF Women's Cup 2026 di Malaysia. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - PSSI secara resmi melepas Satoru Mochizuki sebagai pelatih Timnas putri Indonesia setelah kontraknya berakhir.

Pelatih asal Jepang itu mengakhiri masa baktinya setelah menangani skuad Garuda Pertiwi sejak 20 Februari 2024.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI sekaligus Ketua Komite Sepak Bola Wanita Vivin Cahyani Sungkono menyampaikan terima kasih atas kerja sama dengan pria kelahiran 18 Mei 1964 tersebut.

Baca Juga:

Selama menjalankan tugasnya, pelatih yang akrab disapa Mochi itu membawa perubahan dan mencatatkan sejumlah pencapaian penting bagi Timnas putri Indonesia.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada coach Satoru Mochizuki atas dedikasi, kerja keras, dan komitmennya dalam membangun sepak bola putri Indonesia," ujar Vivin.

"Dua gelar AFF Women's Cup secara beruntun dan lolos ke Piala Asia Putri U-17 2027 merupakan pencapaian bersejarah yang patut kami banggakan bersama," imbuhnya.

Baca Juga:

Prestasi terbesar Satoru Mochizuki bersama Timnas putri Indonesia adalah mengantarkan Garuda Pertiwi menjadi juara AFF Women's Cup 2024.

Gelar tersebut menjadi trofi internasional pertama dalam sejarah Timnas putri Indonesia setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1 pada partai final.

PSSI secara resmi melepas Satoru Mochizuki sebagai pelatih Timnas putri Indonesia seusai kontraknya selesai, Jumat (6/11)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI